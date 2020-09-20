لهذا السبب.. إيمان سلامه توجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

تحرص الفنانة إيمان سلامة التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت إيمان صورة لها عبر حسابها بإنستجرام ، موجهة شكر خاص للرئيس عبدالفتاح السيسي وكتببت : شكراً لإهتمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإهتمامه بإخواتنا ذوي الإحتياجات الخاصة ورسم البهجة علي وجوههم ، يشرفني إن خضرت بطولة الجمهورية في الفروسية لذوي الهمم بنادي الفروسية الحرس الجمهوري وقمت بتسليم بعض الدروع وشهادات التقدير.

يذكر أن إيمان سلامة، شاركت مؤخرًا فى بطولة مسلسل "البيت الكبير3،" أمام كل من أحمد بدير، ولوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب.

والمسلسل من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.