بطلة السباحة زهراء شحاتة ضيفة برنامج "صباحك مصري" على "MBC MASR2".. غدًا

تحل بطلة السباحة زهراء شحاتة، ضيفة على الإعلامي هشام عاصي، وذلك في حلقة خاصة من برنامجه "صباحك مصري" والمذاع على قناة "MBC MASR 2" وذلك غدًا الإثنين.

ومن المقرر أن تتحدث زهراء شحاتة عن بطولاتها، وذلك بصحبة والدتها رضا محمود.

زهراء شحاتة يبلغ عمرها 13 عاما، مارست رياضة السباحة وهي بالـ7 من عمرها واستطاعت في فترة قصيرة تحقيق نجاحا كبيرا بالرغم من مرضها، حيث أصبحت قائد فريق ودخلت بطولة الجمهورية في عام 2016 وحصلت على ميدالية فضية وبرونزية وذهبية ثم ترشحت لبطولة التميز لذوي الاحتياجات الخاصة.