رفضت الفنانة التركية مريم أوزرلي الكشف عن هوية والد طفلتها الثانية، والتى تعد حاملا فيها بدون زواج فى الشهر الخامس.
وقالت مريم، الشهيرة بشخصية هيام، إنها ترفض الكشف عن تفاصيل شخصية والد طفلتها الثانية، مؤكدة أن جنسيته أمريكية.
وأوضحت مريم أن حياة كل شخص مختلفة عن الآخر، مؤكدة أنها ترفض تدخل أى شخص فى حياتها وأنها تستطيع تربية ابنتها، فالطفل هبة من الله.
يذكر أن مريم أوزرلي أعلنت عن حملها في الشهر الخامس وأنها تنتظر قدوم طفلة ثانية، في شهر يناير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حملها الثانى بدون زواج.. بطلة حريم السلطان تكشف عن هوية والد طفلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.