بحبك يا ريس.. راندا البحيري توجه رسالة دعم للرئيس السيسى | شاهد

وكتبت راند البحيرى: "بحبك يا ريس @alsisiofficial #لست_وحدك #مصر #السيسي ".
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يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
و ايضا فيلم "الحوت الأزرق" يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.
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