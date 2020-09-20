لثلاثاء .. عرض "رحلة البحث عن هي" على مسرح وزارة الشباب والرياضة

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يعرض فريق " قريباً للفنون " المسرحي أعضاء مركز شباب الوايلي بالقاهرة العرض المسرحي التوعوي

"رحلة البحث عن هي"

على مسرح وزارة الشباب والرياضة يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠

في الساعة السادسة مساءاً برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و قيادات وزارة الشباب والرياضة وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة .

وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وبعض القيادات بمؤسسة بهية، بالإضافة إلى نجوم الفن والإعلام وعدد من الشخصيات العامة أبرزهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والإعلامية إيمان رياض،والإعلامية عبير الشيخ

والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والمخرج مرقس عادل، ونسمة يحي أول عارضة أزياء لقاصرات القامة.

وقد قامت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - إدارة أندية المرأة والفتاة بوزارة الشباب والرياضة

بالتعاون مع ادارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة

لتبني العرض المسرحى التوعوي "رحلة البحث عن هي"، ليكن نطقة إنطلاق لمباردة توعوية تهدف لتقدير ودعم حلول مشكلات المرأة ودعم مكانتها ودورها وشأنها داخل المجتمع وإيجاد حلول وتذليل العقبات التى تواجها في المجتمع المصري والعربي .

وقد قامت وزارة الشباب والرياضة بتكليف الشاعر أحمد سمك مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإختيار العرض المسرحي التوعوي وفريق العمل لما يتمتع به من دور ورؤية فنية حول مسرح الشباب لقطاعات الشباب والرياضة .

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ويتناول العرض عدد من القضايا التي تهم المرأة المصرية بشكل مباشر مثل

" التحرش والعنف الأسرى للمرأة وقضايا الغارمات ، والطلاق والسرطان، وغيرها "، ويتم طرحها بشكل فني مسرحي توعوي لطرح المشكلات و خطورة تأثيرها على المجتمع مما يزيد من نسبة الوعي لدى المجتمع بهذة القضايا والعمل على حلها بشكلٍ مباشر وسريع.

وسوف يتم تكريم عدد من الرموز الفنية والإعلامية عقب نهاية العرض .

العرض المسرحي التوعوي

"رحلة البحث عن هي" بطولة مصعب البنا، محمد بوجي، هدير ذكي، جيسي النجار، أحمد فضل، مريم وائل، ياسمينا حمدي، كريم عبدالله، بسنت العطار، عبدالله محمد، محمود رأفت، محمود كمال، إسراء محمد، كنزي وائل، ريتاج البنا، هنا هشام، روان ناجي، رشا محمود بدر، منسق إعلامي جيسي النجار،

تأليف كلا من" إسلام رمضان، يوسف سمير، ديكور بكار حميده، موسيقي أحمد فكري،

"أغنية فكرت فيها "

كلمات الشاعر أحمد سمك،

ألحان وتوزيع دكتور مصطفى أصيل، تعبير حركي كلا من "العربي محمد، عاطف عبدالله"، مخرج أول حبيبة هشام ومخرج ثان محمود علاء، إخراج عبدالرحمن لاشين.

ومن المقرر أن يزور العرض كل محافظات مصر خلال الفترة الحالية تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

الجدير بالذكر أن مسرحية "عرض البحث عن هي" عرضت مسبقا على مسرح الهوسابير وعلى مسرح مدينة الطلبة التابعة للمجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، كما شاركت في مسابقة إبداع لمراكز الشباب.