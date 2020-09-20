بعد تجديد رخصة القيادة| محمد رمضان يوجه رسالة إلى إدارة المرور

نشر الفنان محمد رمضان، صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يوجه فيها رسالة إلى الإدارة العامة للمرور. وقال رمضان: "رسالة شكر إلى الإدارة العامة للمرور في مصر". وأضاف رمضان قائلا: "اليوم أثناء تجديدى لرخصة القيادة فى مقرها الجديد بالسادس من اكتوبر شيء عظيم ومُشرف ويدعو للفخر مكان على أعلى مستوى لخدمة الشعب.. مصر بتتقدم وهتتقدم بالحكومة و الشعب ". وكان احدث اعمال رمضان مسلسل "البرنس" والذى شارك فى بطولته روجينا واحمد زاهر ومحمد علاء ونجلاء بدر وتاليف واخراج محمد سامى.

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