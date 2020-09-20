عمرو محمود ياسين عن محمود حميدة وأحمد زكي: كان لازم يعملوا أفلام كتير

نشر الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر خلال الصورة الفنان محمود حميدة والراحل أحمد زكي وعلق عمرو على الصورة: "الثنائي ده كان لازم يعملوا أفلام كتير".
يُذكر أن آخر أعمال عمرو محمود ياسين، كان مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، سوسن بدر إخراج مصطفى فكري.
"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.
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