كندة علوش بميك أب صاخب عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة كندة علوش، صورة منأحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "علوش" في الصورة بلوك مختلف، وميك أب صاخب، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصيةالتعليقات وكانت أبرزها "القمر بذاته أحلى ممثلة ومحترمة ربنا يحفظك"،"منورة يا حبيبتي"،"ممثلة محترمة وأنيقة". يذكر أن آخر أعمال كندة علوش فى الدراما مسلسل "حجر جهنم" مع إياد نصار وأروى جودة وشيرين رضا وفيريال يوسف وأحمد مجدى وفراس سعيد وأميرة هانى ومحمد حاتم وسلوى عثمان

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