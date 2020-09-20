علي ربيع يحتفل بحضور محمد أنور وإحسان وائل العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة"

شارك نجم مسرح مصر جمهوره بصورة له من العرض الخاص بمسرحية "صباحية مباركة ".

حيث ظهر ربيع بالصورة برفقة أوس أوس ومحمد أنور وسليمان عيد إحسان وائل.

وعلق قائلاً :" نورت يا نجم نجوم الأرض محمد أنور، طبعاً أستاذ الإخراج الأول أستاذ وائل إحسان ، نورتنا في المسرح .

يشار أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع مصطفى خاطر ومحمد محمود.