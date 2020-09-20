حيث ظهر ربيع بالصورة برفقة أوس أوس ومحمد أنور وسليمان عيد إحسان وائل.
وعلق قائلاً :" نورت يا نجم نجوم الأرض محمد أنور، طبعاً أستاذ الإخراج الأول أستاذ وائل إحسان ، نورتنا في المسرح .
يشار أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي".
يذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع مصطفى خاطر ومحمد محمود.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر علي ربيع يحتفل بحضور محمد أنور وإحسان وائل العرض الخاص لمسرحية "صباحية مباركة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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