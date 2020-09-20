القبض على الفنانة مريم حسين.. تعرف على التفاصيل

خالفت الفنانة مريم حسين، قواعد واجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد وتم القبض عليها. وقامت مريم حسين، بحفلتين بأحد المطاعم بدبي وذلك مخالفا للإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك عقب نشر مريم حسين، فيديو لها في عيد ميلادها بدون تنفيذ إجراءات التباعد، وبدون ارتداء الكمامات وذلك حسب قول مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، في شرطة دبي.

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