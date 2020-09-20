مسلسل "تحت السيطرة" بداية من غدا على "mbc masr 2"

مسلسل "تحت السيطرة" بطولة نيللي كريم، وظافر العابدين، وهاني عادل، ومحمد فراج، وأحمد وفيق، وجميلة عوض، وهو من تأليف مريم ناعوم، وإخراج تامر محسن.
ويتحدث مسلسل "تحت السيطرة" على معاناة من يقع تحت أزمة إدمان المخدرات، من المقرر عرضه غدا الإثنين 21 سبتمبر، في تمام الساعة الـ8 مساء على قناة "mbc masr 2"
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