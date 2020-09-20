وفاة والد الفنانة مروة ناجي نجمة برنامج "The Voice"

مروة ناجي الفنانة المصرية وأحد أبرز نجوم الموسم الثاني من برنامج "the voice" أعلنت عن وفاة والدها صباح اليوم، وقدم العديد من النجوم العزاء للفنانة المصرية.

وفاة والد الفنانة المصرية مروة ناجي

مروة ناجي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بوالدها ناجي عبد الصمد الذي كشفت عن وفاته صباح اليوم، حيث كتبت تعليقا على الصورة التي قامت بنشرها دعت فيه لوالدها الرحل فقالت: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله،لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين"، مروة ناجي كتبت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة وداع قصيرة لوالدها فقالت: "هتوشحني يا حبيبي البقاء لله".

A post shared by (@marwanagyofficial) on Sep 20, 2020 at 1:31am PDT Advertisements

النجوم يقدمون العزاء في وفاة والد مروة ناجي

مروة ناجي علق العديد من النجوم على خبر وفاة والدها وقدموا العزاء لها فكتبت الفنانة مي كساب: "البقاء لله حبيبتي الله يرحمه ويصبر قلبك على فراقه"، بينما كتبت الفنانة نرمين ماهر: "انا لله وإنا إليه راجعون ربنا يصبر قلبك على فراقه ..البقاء لله وحده "، كما علق اليوتيوبر علي غزلان فكتب: "البقاء لله ربنا يرحمه ويصبركم يارب"، والد الفنانة مروة ناجي قد تواجد معها في أول ظهور لها ببرنامج " the voice" وتحديدا في مرحلة الاختبارات الأولى التي استطاعت الفنانة المصرية أن تتجاوزها.

مروة ناجي تعلن عن زواجها للمرة الثانية

مروة ناجي قد فاجئت متابعيها خلال الأيام الماضية بالكشف عن زواجها للمرة الثانية وذلك بعد طلاقها من زوجها الأول أحمد مجاهد والد نجليها آسر وآدم في العام الماضي، حيث نشرت الفنانة المصرية مجموعة صور لها مع زوجها الثاني محمد البطران عبر حسابها على "انستجرام" أثناء احتفلهما بعيد ميلاده وعلقت على الصور قائلة: "كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا بحبك أوي ربنا يخليك ليا ولا يحرمنى منك أبدا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا"، مروة ناجي قد أكدت في شهر يوليو الماضي أثناء لقائها مع برنامج " ET بالعربي" أنها تعيش حالة حب وسوف تعلن عن خبر سعيد، حتى جاء ظهورها مع زوجها في عيد ميلاده.

"عايشة بيك" دوت الخليج أحدث الأغاني التي طرحتها الفنانة مروة ناجي خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات هاني عبد الرحمن، وألحان محمد صبري.