“مهارة التصوير الاحترافي” حلقة تدريبية بنادي قريات

شهدت مشاركة 36 مشاركا قريات ـ من عبدالله بن سالم البطاشي:

بمشاركة 36 مشاركا نظمت اللجنة الرياضية التابعة لنادي قريات بالتعاون مع فريق النقطة العمياء وعشائر جوالة النادي صباح السبت الماضي حلقة تدريبية حملت عنوان “مهارة التصوير الاحترافي”، قدمها المدرب علي بن جمعة المعني ميسر دولي معتمد من المجموعة العالمية للتدريب والتطوير، هدفت الحلقة التي احتضنتها قاعة النادي إلى التعريف بمبادئ أساسيات التصوير الاحترافي، وإتقان قراءة الصورة فنياً ومحاولة محاكاتها، وكيفية التعامل مع المؤثرات واستخدامها بشكل إيجابي، واختيار أفضل الزوايا للصورة وكيفية التعامل معها وشهدت المناسبة تفاعلا كبيرا من المشاركين عكست شغفهم الفني وقام المدرب بكشف اسرار مهارة التصوير الاحترافي وقام المشاركون بممارسة التطبيق العملي لغرس الفكرة والمعلومة بذائقتهم الفنية، وفي ختام الحلقة تم تكريم المدرب علي المعني من قبل أعضاء اللجنة المنظمة.

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