أماني كمال تطل بالأبيض وتبهر متابعبها في أحدث ظهور



تحرص الفنانة أماني كمال التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. تحرص الفنانة أماني كمال التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت أماني كمال منذ قليل صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وظهرت أماني بالصورة جميلة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأبيض وتركت شعرها الطويل منسدلاً. وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب : أجمل قمر بالكوكب شو هالجمال. يذكر ان آخر أعمال أماني كمال، مسلسل "حب عمري" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان هيثم شاكر وسهر الصايغ وحنان سليمان ومنة فضالي وعبير منير.

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