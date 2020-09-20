"بتوب أصفر مفتوح".. رولا سعد تشعل "إنستجرام"

وظهرت رولا سعد في الصور بإطلالة متألقة حيث ارتدت توب أصفر مفتوح من ناحية الصدر وشعر ملموم وميك أب هادئ، وكتبت تعليقا قائله: "بعض الاشياء قد تؤلمك...
ولكنها ستعلمك انك على نيتك الكثر من اللزوم... ".
يذكر أن آخر أعمال رولا سعد هو المسلسل اللبنانى "مجنون فيكى" مع المطرب يورى مرقدى، مى صايغ، تاتيانا مرعب، جو طراد، انطوانيت عقيقى، البان خوند، جوانا كركى، شيرين الحاج، على عمار
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