ملك قورة تتألق في أحدث جلسة تصوير لها



تحرص الفنانة ملك قورة التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. تحرص الفنانة ملك قورة التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت ملك قورة جمهورها بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها ، وذلك عبر حسابها بإنستجرام. وظهرت ملك بالصورة جميلة كعادتها بإطلالة كاچول مرتدية بنطلون چينز ازرق وشميز باللون الأبيض ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها. والجدير بالذكر أن ملك قورة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح السريطي.

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