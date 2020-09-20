وأضاف المخرج أمير رمسيس، خلال لقائه عبر زووم مع الفنانة مادلين طبر ببرنامج "حلوة يا دنيا" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن تم الانتهاء من التصوير قبل بدء فيروس كورونا بأيام، مشيرا إلى أنه من أصعب النقاط في الفيلم هو التصوير في التزاحم بمنطقة شبرا، وهذا ما يشير إليه اسم الفيلم، حيث أن أحداثه تدور حول حظر التجول الذي فرض خلال عام 2013، وبالتالي كان هناك افتراض بأن تكون الشوارع خالية خلال التصوير الخارجي.
وأكد أن مشاهد الفيلم ليست عابرة وإنما هي ماستر سين للحقبة التاريخية في تلك الفترة، منوها بأن الفيلم يشهد أول ظهور لأحد الممثلين العرب وهو الفنان الفلسطيني الكبير كامل الباشا، وهذه أول مشاركة له في السينما المصرية.
تدور أحداث الفيلم فى ليلة واحدة عام 2013، حول أم تجسد دورها إلهام شاهين يتم احتجازها مع ابنتها وتلعب دورها الفنانة أمينة خليل، فى مكان ما أثناء حظر التجول، وهنا تعيد الأم اكتشاف علاقتها بابنتها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمير رمسيس يكشف كواليس فيلم "حظر تجول" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.