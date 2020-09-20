"رمضان سعيد" مسلسل كوميدي للسيناريست يوسف شعبان

انتهى السيناريست الشاب يوسف شعبان العصران، من كتابة 30 حلقة من حلقات مسلسله الجديد "رمضان سعيد"، بعد تعاقده مع إحدى شركات الانتاج استعدادًا لبدء تصويره وانطلاق عرضه رمضان المقبل.

وكشف "يوسف" بأن مسلسله "رمضان سعيد" يختلف كل البعد عن مسلسل "رمضان كريم" والذي قدمه السبكي وشارك في بطولته كل من سيد رجب وروبي ومحمود الجندي وميديو عادل وقام بغناء تتره المطرب حكيم وعرض في موسم رمضان 2017، نافيًا أن تتشابه الأحداث بينهما.

وأضاف "يوسف" أن مسلسله يدور في إطار درامي كوميدي حول شخصية "رمضان سعيد" الذي يتعرض لبعض المواقف الكوميدية طوال الـ 30 حلقة بسبب الثراء الفاحش الذي يعيش فيه إلى أن تحدث مفاجأة تغير تفاصيل حياته ويتحول إلى شخص فقير مطالب أن يعيش داخل أحد الأزقة بحي الحسين.

ويعقد "يوسف شعبان" حاليا جلسات عمل مع الشركة المنتجة من أجل الاستقرار على التفاصيل النهائية للمسلسل واختيار الأبطال.