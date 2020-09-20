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شاهد.. دوت الخليج يكرم عمر كمال كأفضل مطرب شعبى 2020

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كرم موقع دوت الخليج المطرب عمر كمال بعد نجاح أغنيته "بنت الجيران" بالتعاون مع حسن شاكوش والتى حققت نجاحا كبيرا عبر يوتيوب. 
وأعرب عمر كمال عن سعادته، بهذا التكريم ونشر عبر حسابه الشخصي انستجرام صورة جمعته بـ احمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد وعلق قائلًا ": "تكريمى من موقع وقناة دوت الخليج كأفضل مطرب شعبى 2020 و أفضل أغنية بنت الجيران ????❤️"  

يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهداتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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