بصحبة منة شلبي.. عمرو عبد الجليل من كواليس فيلم النمس والأنس

وظهر عمرو عبد الجليل في الصور برفقة النجمة منة شلبي من كواليس فيلم النمس والانس وعلق قائلًا "مع النجمة منة شلبي الانس والنمس". ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة. شارك عمرو عبد الجليل في مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وهو من بطولته كل من سهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمد لطفى، وغيرهم.

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