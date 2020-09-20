ظهرت ملك قورة با إطلالة صيفية مميزة حيث التقطت عدة صور بطرق مختلفة واعتمدت تسريحة شعر بسطة دون تكلف حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

وتألقت ملك بماكياج هادئ وبسيط بألوان البينك والكشمير، كما نسقت اكسسوارات بسيطة بأسورة مع طلاء اظافر بسيط وانيق.





يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ملك قورة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.