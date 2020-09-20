عاجل..تعرض الفنان سمير غانم لأزمة صحية

وذكرت تصريحات صحفية أن الفنان سمير غانم في طريقة إلى المنزل الآن، ولكنه حالته الصحية مستقرة.
يذكر أن الفنان سمير غانك قد كرم في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ39 وقاما بتسلميها له ابنت إيمي ودنيا.
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