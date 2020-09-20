في ذكرى وفاتها.. تعرف على بدايات تحية كاريوكا الفنية

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة تحية كاريوكا، التي تعد واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ السينما المصرية.
اسمها الحقيقي بدوية تحية محمد علي النيداني كريم، وولدت في مدينة الإسماعيلية المصرية، وفي عام 1940 قدمت رقصة "الكاريوكا" العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابنى، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها.
دخلت الحياة الفنيّة من باب الرقص ثم انتقلت إلى الغناء لتتفرغ بعد ذلك للتمثيل.
نالت لقبها بعد أن أدت رقصةَ الكاريوكا البرازيلية الشهيرة عام 1940 في أحد عروضها، مما منحها شهرة كبيرة في مجال الرقص الشرقي.
هربت في البداية من تعذيب شقيقها واتجهت إلى القاهرة، وهناك التقت بالراقصة سعاد محاسن ثم احتضنتها بديعة مصابني بعد أن اكتشفت موهبتها في الرقص، ليُصبح لـ تحية كاريوكا أسلوبها الخاص بها والذي ابتدعته بالاعتماد على الهرمونية الشرقية القديمة في الرقص.
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