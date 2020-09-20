قبل بدء الحلقة الـ12.. تعرف على تفاصيل الحلقة الـ11 من "قوت القلوب"

ويرصد "دوت الخليج الفني" تفاصيل الحلقة الـ11 والتي قامت قوت وهي ماجدة زكي، بتجسيد دور الحاجة روحية، لتقع بأحد الأشخاص، وتحدث عوض مع خالد في محتلوة منه اللاعتراف له بما حدث مع شقيقته ولكن تفاجأ بدخول حبيبته المكتب، وظهر أمامها بصورته الحقيقية وهو استغلاله لها من أجل العمل في مكتب والدها، وظهرت هايدي وهي ابنة قوت في محاولتها التمثيل وتشاجرها مع أحد الأشخاص في الأستوديو.
دوت الخليج الفني
دراما
دوت الخليج الفني
ماجدة زكي تؤمن بالشعوذة ومحمد أنور يقع في أزمة جديدة..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ11 من "قوت القلوب"
الأحد 20سبتمبر2020 - 12:08 ص
بوابة دوت الخليج
مي مرسي
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بدأت الحلقة الـ11 من مسلسل "قوت القلوب"، والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9 مساء.
وقامت قوت وهي ماجدة زكي، بتجسيد دور الحاجة روحية، لتقع بأحد الأشخاص، وتحدث عوض مع خالد في محتلوة منه اللاعتراف له بما حدث مع شقيقته ولكن تفاجأ بدخول حبيبته المكتب، وظهر أمامها بصورته الحقيقية وهو استغلاله لها من أجل العمل في مكتب والدها، وظهرت هايدي وهي ابنة قوت في محاولتها التمثيل وتشاجرها مع أحد الأشخاص في الأستوديو.
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد
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