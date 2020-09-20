مسرحية أتلانتس تواصل عرضها على مسرح تياترو أفاق

بين الرائع والمدهش إستمرار عرض مسرحية « أتلانتس » على خشبة مسرح تياترو أفاق تحت شعار "الإبداع ليس له حدود" ... حيث نجحت فرقة « شمعة وملاحة للفنون والدراما » في إعادة الجمهور الغائب بسبب كورونا .

والجدير بالذكر أن فريق شمعة وملاحة كان يحاول ويجتهد ويسعى بعرض مسرحية أتلانتس لإعادة المسرح مرة أخرى وإحياء دور المسرح من جديد دون الإلتفات إلى المكسب المادي وبقدر حرص الفريق على تقديم الرسالة الفنية المرجوة والتعبير عن طموحات جيل وآلامه ، وبث طاقة إيجابية في أنفس الشباب لإستكمال مسيرة العمل والأمل، ويشار إلى أن الفريق تأسس في يناير 2014 م .

الفريق معنى بكل أنواع الفنون خصوصًا جانب الدراما ( مسرح و أفلام قصيرة و برامج و إذاعة ) والفريق تحت إشراف مايكل تادرس ( مخرج و ممثل ومؤسس الفريق ) ، حيث يحرص الفريق دائمًا على عدم الإنفصال عن واقعه و مجتمعه ، فالفريق له رسائل واضحة يقدمها في أعماله بأشكال و زوايا مختلفة .

مسرحية "أتلانــــــــــتس A T L A N T I S" بطولة : مايكل تادرس، أيمن سمير، أحمد عبد الصبور، جورج قليني، فيولا عادل، ماري جرجس، ياسمينا طلعت، مصطفى كريم، ماركو مسعود، مينا مرعي، حاتم السكري، محمد مشالي، هبة قناوي، مهرائيل إميل، يوسف رفعت، ساهر عبد الباري ، بولا ماجد، تأليف : بيشوي سمير، مايكل تادرس، مادة فيلمية ومونتاج : مفيد منير، مايكل تادرس، ملابس : فيولا عادل، تصميم إستعراض : أحمد عنتبلي، غناء : مايكل رضا، توزيع موسيقى : ساهر، سينوغرافيا : رينا ماهر، مالتى ميديا بلاى باك : خالد صلاح، مساعدين إخراج : ماريا أشرف، إسراء رزق، إدارة وعلاقات عامة : شروق قمر، قصة وإخراج : مايكل تادرس .