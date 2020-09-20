يتسلم النجوم الفائزون جوائزهم من المنازل.. تفاصيل مثيرة بحفل Emmy

وقد جات قائمة الترشيحات كالآتي: أفضل مسلسل درامي: “Better Call Saul” (AMC) “The Crown” (Netflix) “The Handmaid’s Tale” (Hulu) “Killing Eve” (BBC America/AMC) “The Mandalorian” (Disney Plus) “Ozark” (Netflix) “Stranger Things” (Netflix) “Succession” (HBO) Advertisements أفضل مسلسل كوميدي: “Curb Your Enthusiasm” (HBO) “Dead to Me” (Netflix) “The Good Place” (NBC) “Insecure” (HBO) “The Kominsky Method” (Netflix) “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video) “Schitt’s Creek” (Pop TV)

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