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ريم مصطفى أمام أحمد السعدني في العرض المسرحي هاملت

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تعاقدت الفنانة ريم مصطفى على خوض بطولة مسرحية "هاملت" لـ وليم شكسبير، بعد أن رشحها المخرج عصام السيد، ومن المنتظر ان تبدأ البروفات خلال أيام.

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مسرحية "هاملت" من إنتاج المسرح القومى برئاسة الفنان ايهاب فهمى، وبطولة أحمد السعدنى وسوسن بدر وعابد عنانى.

الرواية من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته، حيث تصدر قائمة أداء شركة شكسبير الملكية منذ عام 1879 و ألهمت العديد من الكتاب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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