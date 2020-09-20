بطلة المسلسل الإسباني Elite تخطف الأنظار في مهرجان San Sebastian

وكشفت الشركة المنتجة للمسلسل الإسباني الشهير Elite، عن لقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الرابع من المسلسل المقرر أن يضم تفاصيل بعد غياب بعض الممثلين عن الموسم الجديد ورحيلهم بخروجهم من المدرسة والانتقال لاستكمال دراستهم في أحدي الكليات.

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