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اتجاه لتغيير اسم فيلم رامز جلال الجديد

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الفيلم تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، إوهو التعاون الثالث على التوالى بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سويًا فيلمى "رغدة متوحشة"، و"سبع البرومبة".

كان اخر اعمال رامز السينمائية فيلم سبع البرمبة بطولة بيومي فؤاد، جميلة عوض، محمد ثروت، مها أبو عوف، بدرية طلبة، محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم. 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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