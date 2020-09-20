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بعد التعافي.. ماذا فعل فيروس كورونا فى أميتاب باتشان؟.. صور

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يذكر ان اعلن اميتاب باتشان اعلن الشهر الماضى عن شفائه من فيروس ، وعودته للمنزل بعد قضائه فترة الحجر في المستشفى.

وقال أميتاب باتشان، من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام" :" النهارده الصبح تحاليل الكورونا طلعت سلبية، غادرت المستشفى ورجعت المنزل".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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