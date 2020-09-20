الارشيف / فن ومشاهير

تعرف على مواعيد حفلين هشام خرما بالقاهرة والإسكندرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد حفلين هشام خرما بالقاهرة والإسكندرية في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - يحيي الموسيقار هشام خرما، على إحياء حفل بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، وذلك يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل، وبمشاركة عدد من الضيوف.

وعلق هشام خرما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "وحشتونا ومنتظرين نشوفكم في حفلاتنا القادمة في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة وفي مكتبة الإسكندرية بالإسكندرية، إنتظروا تفاصيل الحجز وضيوف الحفلات قريبًا".

ومن المقرر أن يحيي هشام خارما، حفل بمكتبة الإسكندرية ضمن برنامجها الصيفي، يوم الجمعة 9 أكتوبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن آخر مؤلفات الموسيقار هشام خارما، كانت الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى، الذي عرض في في الموسم الرمضاني الماضي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على مواعيد حفلين هشام خرما بالقاهرة والإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا