نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد حفلين هشام خرما بالقاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحيي الموسيقار هشام خرما، على إحياء حفل بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، وذلك يوم الجمعة 2 أكتوبر المقبل، وبمشاركة عدد من الضيوف.

وعلق هشام خرما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "وحشتونا ومنتظرين نشوفكم في حفلاتنا القادمة في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة وفي مكتبة الإسكندرية بالإسكندرية، إنتظروا تفاصيل الحجز وضيوف الحفلات قريبًا".

ومن المقرر أن يحيي هشام خارما، حفل بمكتبة الإسكندرية ضمن برنامجها الصيفي، يوم الجمعة 9 أكتوبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن آخر مؤلفات الموسيقار هشام خارما، كانت الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى، الذي عرض في في الموسم الرمضاني الماضي.