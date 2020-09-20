نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرض الحلقة ال 12..تعرف على أبرز أحداث الحلقة الحادية عشر من "الوجه الآخر " في المقال التالي
ويعرض لكم "الفجر الفني " أبرز أحداث الحلقة الحادية عشر والتي وبدأت بذهاب نسرين طافش إلي شقيقتها لمعرفة سبب ترك شقيقتها فرح منزلها دون أن تبدي أي أسباب ، وتركت فرح المنزل بعدما أخطأت وجمعتها علاقة بزوج شقيقتها ماجد المصري والتي ستكتشف بحملها منه فيما بعض.
وبدأت نسرين طافش والتي تجسد شخصية "ساره" ، تشعر بالقلق وتعتقد أن يوجد سبب واضح وقوي وراء ترك فرح المنزل وأنه محتمل يوجد شئ بين زوجها وشقيقتها وحاولت أن تتصفح هاتفه لربما تجد شئياً ، ولكن زوجها رأها وأخذه منها علي الفور.
وجمع مشهد بين أحمد عبدالغني وندي موسي ليخبرها عن حقيقة شخصية شقيقتها سارة بأنها لم تعطيها حقها كاملاً بالميراث بعد وفاة والدهما ، وأنه حاول ابتزازها وأخذ شيق بمليون جنية مقابل ألا يخبر أحد بأن فرح شقيقتها من الأب وهو الأمر الذي لا يعرفه أحد سواها وألا تخبر فرح بأنها ظلمتها وأعطتها جزء فقط من حقوقها تنفيذاً لوصية والدها.
مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.
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