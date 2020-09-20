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ياسمين عبد العزيز تسخر من زوجها أحمد العوضي بعد ظهوره مع منى الشاذلي

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وظهرت ياسمين عبدالعزيز في حوار سابق لها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" ثم ظهر في النصف الثاني من الفيديو أحمد العوضي في نفس البرنامج، وهي تكرر جملة "فاهمة قصدي" يوضح اشتراكها مع زوجها الفنان أحمد العوضي في جملة يكررها الثنائي كثيرا.

وسخرت ياسمين من الأمر لاشتراكها مع زوجها أحمد العوضي في نفس اللازمة الكلامية، وعقبت بوضع عدة تعبيرات ضاحكة، نالت إعجاب متابعيها.

وشاركت ياسمين عبد العزيز  في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020. 

المسلسل  من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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