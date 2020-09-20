ياسمين عبد العزيز تسخر من زوجها أحمد العوضي بعد ظهوره مع منى الشاذلي

وسخرت ياسمين من الأمر لاشتراكها مع زوجها أحمد العوضي في نفس اللازمة الكلامية، وعقبت بوضع عدة تعبيرات ضاحكة، نالت إعجاب متابعيها.
وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020.
المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.
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