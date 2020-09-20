نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. تعرف على أشهر أقوال تحية كاريوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة تحية كاريوكا، واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ السينما المصرية.

وعرفت تحية كاريوكا بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، حيث طورت تحية أسلوبها الخاص الذي اعتمد على إعادة إنتاج الهرمونية الشرقية القديمة في الرقص، وهو الأسلوب الذي تأسست عليه مدرسة كاملة في الرقص الشرقي، في مقابل مدرسة سامية جمال التي لجأت إلى مزج الرقص الشرقي بالرقص الغربي.

وفي منتصف الخمسينيات اعتزلت كاريوكا الرقص الشرقي وتفرغت نهائيًا للسينما، حيث شاركت في أكثر من 125 فيلما حملت بصمتها الفريدة مثل "لعبة الست، شباب امرأة، الفتوة، سمارة، آه يا بلد آه، أم العروسة، منديل الحلو، السقا مات، الطريق، خلي بالك من زوزو، وداعًا بونابارت، الصبر فى الملاحات، إسكندرية كمان وكمان".

ومن أشهر أقوال تحية كاريوكا

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- عندما بدأت العمل في مجال الفن لم يكن عندي ذلك العشق له، بل كنت بحاجة لأعيش فقط.

- عندما رقصت شعرت أني أدخل معبدًا للفن.

- إن المصريين أول من اتخذوا الرقص عبادة فكانوا يعبرون عن مشاعرهم بالرقص.

- الرقص الشرقي الأصيل لا يوجد فيه أي حركة مثيرة للغرائز، أما رقص هذه الأيام فلا يمت له بأي صلة.