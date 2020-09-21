أنجلينا جولي ضيفة "show time" على "cbc"

يستضيف برنامج "show time"،النجمة العالمية أنجلينا جولي وذلك من داخل استدويوهات "ديزني"، على قناة "cbc". ومن المقرر أن تحكي أنجلينا جولي، عن كواليس العمل في فيلم "the one and only ivan". يذكر أن آخر أعمال النجمة العالمية أنجلينا جولي فيلم "مالفيسنت" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه بالسينمات في مصر أو في العالم بأكمله.

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