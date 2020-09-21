بعد وفاة خالته.. الجمهور يدعم حسام داغر

حرص الجمهور على دعم ومساندة الفنان حسام داغر، بعد إعلانه خبر وفاة خالته منذ قليل.

وكان من أبرز تعليقات النعي لمتابعي حسام داغر "البقاء والدوام لله ... إنا لله وإنا اليه راجعون .. الله يرحمها ويغفر لها ويثبتها عند السؤال وينير قبرها بنور وجه الكريم"، و"الله يرحمها و يحسن اليها و يجعل مثواها الجنه يارب العالمين".

وكتب آخرون "ربنا يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه"، "ربنا يرحمها برحمته الواسعة ويسكنها الفردوس الأعلي ويصبر قلوبكم"، وغيرها من التعليقات".

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وكان حسام داغر، نشر صورًا جمعته بخالته عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، معلقًا عليها "توفيت الي رحمة الله خالتي الكبري و امي الثانيه في منزلها بالاسكندريه .. صلاة الجنازة غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد المواساه الاسكندريه و الدفن بمدافن العائله هناك في مدافن المنارة".

وتابع حسام داغر "أنه حقًا عام الحزن.. كانت دومًا مبتسمه و صوتها مصدر للامان للجميع .. سلمي علي امي و احضنيها قوي الي ان نلتقي جميع".

واختتم حسام داغر "اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير".