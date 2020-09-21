بالصور.. مصيف النجوم 2020 منى زكى الأجمل ومحمود حميدة الأغرب

يقضي عدد من الفنانين اجازة الصيف بين الاصدقاء والعائلة على شواطئ البحر المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها وفى التقرير التالى نرصد لكم مصايف النجوم فى صيف 2020

ياسمين صبرى

الفنانة ياسمين صبرى قضت مع زوجها رجل الاعمال احمد ابوهشيم اجازتهما باليونان ونشرت عدد كبيرا من الصور اثناء اجازتها باليونان وظهرت ياسمين بأطلالات عصرية متنوعة نالت اعجاب كبير من متابعيه

ليلى علوى

نشرت النجمة ليلى علوى عبر صفحتها بموقع انستجرام عدد من الصور أثناء قضاء أجازتها الصيفية، ونالت الصور العديد من التعليقات التى أشادت بجمالها وروحها وعلقت قائلة "الصيف السنادى فى مدينة العالمين الجديدة"



محمود حميدة

Advertisements

اختار الفنان محمود حميدة "سيوة" للاستجمام وخضع للطقوس البدوية مثل الدفن والعلاج بالرمال وفى حمامات المياه الدافئة والطبيعية

منى زكى

ظهرت الفنانة منى زكى في جلسة تصوير جديدة مع قرب انتهاء فصل الصيف لتوديع الصيف على الشاطئ بالساحل الشمالى وقد لاقت الصور إعجاب الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى.

حكيم

وقرر الفنان حكيم قضاء اجازته فى حمام السباحة فى منزله وعلق عبر «إنستجرام»: "بعد قرار رفع الحظر قررت أصيف فى البيت برضه واشتريت عوامة وزة"