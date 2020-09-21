شيري عادل تحتل تريند 5 على اليوتيوب بـ أمر شخصي

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات. وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة. إحتلت الفنانة شيري عادل، تريند 5 على اليوتيوب بـ مشهد من حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا". حكاية "أمر شخصي" بطولة: شيري عادل وميدو عادل وايهاب فهمي وجمال عبد الناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبد الحميد.

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