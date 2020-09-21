نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي: دعواتكم في البطولة الأفريقية.. رامى ربيعة يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42 بـ فستان أسود.. هند عبد الحليم تبرز جمالها بصورة سيلفي مروان محسن يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42 سعد سمير يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42: دائما في بطولات وانتصارات شاهد.. ياسمين الخطيب تظهر بالحجاب على إنستجرام شاهد.. أحمد التهامي يستعرض عضلاته بتمارين رياضية شاقة ملك قورة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها ياسر إبراهيم يهنئ جماهير الأهلي بـ الدرع الـ 42 القادم أفضل.. أيمن أشرف يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42 هيفاء وهبي: 27 سبتمبر عرض مسلسل أسود فاتح ياسمين عبد العزيز تسخر من زوجها أحمد العوضي بعد ظهوره مع منى الشاذلي

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. ياسمين عبد العزيز تسخر من أحمد العوضي.. ياسمين الخطيب تظهر بالحجاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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