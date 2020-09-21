أخبار الفن.. عمر كمال فى ضيافة دوت الخليج.. وسمير غانم يجرى فحوصات للاطمئنان على صحته

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:
خضع الفنان الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية مساء اليوم للإطمئنان على حالته الصحية، بعد أن شعر بتعب مفاجئ، وتم نقله إلى احدى العيادات الخاصة.
استضاف موقع "دوت الخليج" المطرب الشاب عمر كمال فى ندوة خاصة، تحدث خلالها عن أخر أعماله الفنية، كما تطرق لعلاقته بزملائه داخل الوسط.
شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها ومتابعيها صورا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
خضع الفنان الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية مساء اليوم للإطمئنان على حالته الصحية، بعد أن شعر بتعب مفاجئ، وتم نقله إلى احدى العيادات الخاصة.
شارك نجو بوليوود اميتاب باتشان متابعيه صورة جديدة بعد تعافيه من فيروس كورونا غبر خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
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