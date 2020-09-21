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اوعى لـ جنات تحقق مليون ونصف مشاهدة على اليوتيوب

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حققت أغنية "اوعى" لـ جنات نجاح كبير جدًا، وكسرت حاجز الـ مليون ونصف مشاهدة فور طرحها عبر القناه الرسمية لـ روتانا، على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" إوعى .. خليك مع اللي شاريك.. ومتخيبش أملي فيك .. حطيت عليك أمالي وأنت الغالي وبموت فيك .. إوعى تكسرلي قلبي.. حبيبي .. ده أنا وقلبي أمانة فإيديك".

من زمان يا حبيبي بحلم بيك وأفكر فيك ..كنت طول الوقت حاسة إني ف يوم هلاقيك .. أحلى فرحة ف عمري كله هي فرحتي بيك اللي فات فالعمر كان لك واللي جاي ده ليك".

أغنية "اوعى" كلمات وألحان: عزيز الشافعى، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية : هاني يعقوب، تسجيل غناء : هيثم راضى ومودى منير.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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