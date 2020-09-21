أول تعليق من مريم حسين بعد القبض عليها بتهمة مخالفة إجراءات "كورونا" بحفل عيد ميلادها

مريم حسين أثارت الكثير من الجدل في الساعات الأخيرة بسبب حفل عيد ميلادها الصاخب الذي أقامته في دبي مؤخراً، ووجه لها بسببه تهمة مخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وتعرضت للكثير من الانتقادات قبل ان تتحرك الشرطة للقبض عليها اليوم.

القبض على مريم حسين بعد حفل عيد ميلادها الصاخب

ونشرت شرطة دبي اليوم بياناً كشفت به عن القبض على فنانة عربية بتهمة مخالفة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ولم تكشف الشرطة في بيانها عن إسم الفنانة ولكنها أشارت إليها بالأحرف الأولى "م.ح"، واتجهت الانظار إلى مريم حسين خاصة إنها تلقت انتقادات لاذعه بسبب حفل عيد ميلادها مؤخراً، وطالب البعض بالقبض عليها ومعاقبتهما بسبب مخالفتها للإجراءات.

حفل عيد ميلاد مريم حسين ينتهي في الشرطة

وذكرت شرطة دبي في بيانها:"ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على "م.ح" فنانة عربية، نظمت حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة بحضور عدة أشخاص، مخالفةً بذلك القرار الصادر من سعادة النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت الشرطة في بيانها إنها ألقت القبض على الفنانة بعد نشرها لفيديو على "سناب شات" تُظهر فيه احتفاءها بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي ودون ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وكشفت أيضاً عن مُخالفة المطعمين لسماحهما بتنظيم حفلي عيد الميلاد، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من "كورونا".

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أول تعليق من مريم حسين بعد القبض عليها ومعاقبتها

وعلقت مريم حسين بعد ساعات من القبض عليها عبر انستقرام، ونشرت فيديو لها داخل السيارة ووجهت الشكر إلى شرطة دبي وقالت:"أشكر حكومة دبي على حرصهم علينا وعلى شعبنا، اللي ما يبغي لك الخير ما يوعيك..شكراً لمجهوداتكم.. كلنا مسئولين"، ولم تعلق مريم حسين على واقعة القبض عليها أو معاقبتها وأكتفت بالإشارة فقط إلى الواقعة، ورجح البعض ان تكون الشرطة أكتفت بتغريمها فقط والإفراج عنها، خاصة بعدما جاء في بيان الشرطة حول عقوبة مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بغرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وكانت مريم حسين قد نشرت مقاطع فيديو لاحتفالها الصاخب بعيد ميلادها الـ 32، وهو ما أثار عاصفة من الهجوم عليها والانتقادات بسبب مخالفتها لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وطالب البعض بمعاقبتها، وهو ما حدث معها اليوم رغم دفاعها عن نفسها بعدة تغريدات على حسابها بتويتر.