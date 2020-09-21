نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاتها.. ماذا قال عمالقة الفن عن فايزة أحمد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة كروان الشرق فايزة أحمد، احدى المطربات اللواتي امتلكن صوتًا جميلًا، استطاعت من خلاله أن تنافس عمالقة الطرب في حقبة السبعينيات.

ويرصد لك "الفجر الفني" في هذا التقرير ما قيل عن فايزة أحمد، من عمالقة الفن، حيث أعجب بصوتها عدد من النجوم.

أم كلثوم

قالت عنها كوكب الشرق، إن الصوت النسائي الوحيد الذي تسمعه بنشوة هو صوت فايزة أحمد.

محمد عبد الوهاب

وصف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، صوت فايزة أحمد، بـ"صوت الكريستال المكسور".

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رياض السنباطي

قال عنها رياض السنباطي: "أحلى من ينطق حرف الحاء في العالم"، ولقبها الشاعر كامل الشناوي بـ"كروان الشرق".

أصيبت فايزة أحمد بمرض سرطان الثدي، وكان آخر إنسان ودعت به الحياة هو زوجها الموسيقار محمد سلطان.

كانت في طريقه بها إلى المستشفى، ونامت على صدره طوال الطريق، وسألته عن عمرها، فاندهش من سؤالها، ثم فاجأته بإجابتها حيث قالت "عمري 17 عامًا، وهي السنوات التي قضيتها معك كزوجة"، وكانت تلك آخر كلماتها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.