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سماح أنور تعلق على غيابها عن الساحة الفنية

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علقت الفنانة سماح أنور، على غيابها عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها لا تعلم السبب الحقيقي وراء ذلك.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج "مساء دى ام سى" الذى يذاع على فضائية دى أم سى أنأنها لا تسعى وراء التمثيل بقدر كبير وكتفي فقط بالدور الذى يأتي لها.

وبثت سماح أنور، مؤخرًا لايف مباشر لجمهورها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث أعلنت عن ذلك  خلال مقطع عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال سماح أنور، مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنانة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وسمير غانم ومحمد أوتاكا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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