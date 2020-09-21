في ذكرى ميلاده.. أبرز أعمال خليل مرسي الفنية

خليل مرسي ممثل مسرحي، عمل في السينما والتليفزيون، حصل على بكالوريوس زراعة، ثم حصل على بكالوريوس فنون مسرحية بالإضافة إلى الدراسات العليا، و قد حصل على الدكتوراه وثم ترأس قسم المسرح بجامعة 6 أكتوبر.

يحل اليوم الأثنين 21 سبتمبر 2020، ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.

وقام "مرسى" بتنويع أدواره، من الرجل الطيب إلى الشرير، ومن أهم أعماله: فيلم (الإمبراطور ) مع الفنان الراحل أحمد زكي، ومسرحية (لعبة الست) مع الفنان محمد صبحي.

يذكر ان اخر اعمال الفنان خليل مرسي فيلم بعنوان "الجزيره" الجزء الثاني تم عرضه في عام 2014 بمشاركة احمد السقا والفنان الراحل خالد صالح.