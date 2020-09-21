بهاء سلطان يتصدر "تويتر" لهذا السبب

تصدر الفنان بهاء سلطان، تريند "تويتر"بعد تصريحات المحامي الخاص به، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

أكد يوسف ابراهيم محامي الفنان بهاء سلطان، أن موكله لن يستطيع الغناء مجددا قبل انتهاء النزاع القضائي مع المنتج نصر محروس.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية قال يوسف ابراهيم :"بهاء سلطان لا يغني احتراما للمنازعة الموجودة أمام القضاء مع نصر محروس لإثبات عدم الإخلال بالتعاقد" .

وأضاف: نصر محروس عدل العقد المبرم بينه وبين بهاء سلطان من أجل استغلاله ووضع بنود تخدمه بالعقد، معقبا: أدعى أن بهاء سلطان لم يقم بغناء بعض الأغاني.

وفي نهاية حديثه قال:" بهاء سلطان ملتزم بالتعاقد المبرم بينه وبين نصر محروس وعلى استعداد للعودة إلى الغناء وتفعيل شروط التعاقد بينهما" .