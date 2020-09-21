وفاء عامر تطلب الدعاء لعمتها بعد وفاتها

نعت الفنانة وفاء عامر عمتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

وكتبت وفاء قائلة: "لي عمة مثل الملاك حب للجميع وحنية غريبة هي دلوقتي عند ربنا.. الفاتحة والدعاء للغالية، الحاجة راوية عامر".

يذكر أن آخر أعمال وفاء مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

وانتهت وفاء عامر من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.