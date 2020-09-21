انجي علي ضيفة برنامج «بنت البلد»

تحل اليوم الإعلامية انجي علي ضيفة علي برنامج "بنت البلد " الذي تقدمه النجمة نشوى مصطفى على قناة المحور. تتحدث انجي خلال الحوار عن أعمالها الفنية الجديدة وتجربة التثميل التي حققت فيها نجاحا كبيرا مؤخرا. ويعرض برنامج "بنت البلد" للنجمة نشوى مصطفى، من السبت إلى الثلاثاء، من كل أسبوع على قناة المحور في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

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