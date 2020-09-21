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محمد رمضان يواصل احتفاله بأغنية يا حبيبي

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واصل الفنان محمد رمضان الاحتفال بكليبه الحديد يا حبيبي والذي حقق نسب مشاهدات عاليه على قناة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب 

ونشر محمد رمضان جاني من الاغنيه وعلق عليها قائلا "ياحبيبي.. ثقة في الله نجاح" 

وحقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 13,207,822 مشاهدة بعد اسبوعين من  طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب

الكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك،انساي وتيك توك

تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير ..  مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي"

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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