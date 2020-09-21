مالا تعرفه عن خليل مرسي في ذكرى ميلاده

يحل اليوم الأثنين 21 سبتمبر 2020، ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي، الذي يعد واحدًا من أهم فنانين الوطن العربي وأنجحهم، قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني، التي تركت علامة في قلوب وعقول الجماهير.

عمل خليل مرسي في السينما والتليفزيون، حصل على بكالوريوس زراعة، ثم حصل على بكالوريوس فنون مسرحية بالإضافة إلى الدراسات العليا، و قد حصل على الدكتوراه وثم ترأس قسم المسرح بجامعة 6 أكتوبر.

وقام "مرسى" بتنويع أدواره، من الرجل الطيب إلى الشرير، ومن أهم أعماله: فيلم (الإمبراطور ) مع الفنان الراحل أحمد زكي، ومسرحية (لعبة الست) مع الفنان محمد صبحي.

يذكر ان اخر اعمال الفنان خليل مرسي فيلم بعنوان "الجزيره" الجزء الثاني تم عرضه في عام 2014 بمشاركة احمد السقا والفنان الراحل خالد صالح.